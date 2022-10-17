Стала известна личность погибшего в шахте лифта московской многоэтажки

В прокуратуре заявили, что погибшим в шахте лифта дома в Москве оказался 18-летний парень

Погибшим в шахте лифта многоэтажки, расположенной на Свободном проспекте на востоке Москвы, оказался 18-летний парень. Об этом сообщила глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передает АГН «Москва».

Стало известно, что молодой человек приехал в столицу из Смоленской области, пояснила она.

Тело молодого человека было найдено 17 октября в шахте лифта многоэтажного дома, следователи организовали проверку.

По предварительным данным, молодой человек сам открыл двери лифта на первом этаже и проник в шахту. В этот момент лифт начал движение, что привело к гибели уроженца Смоленской области.

Ранее трое строителей упали в шахту лифта в подмосковном городе Пушкино. Один из пострадавших умер в больнице от полученных травм. Во время работ в строящемся доме мужчины соорудили деревянный мост, который обрушился.