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18:06, 17 октября 2022Наука и техника

Разработан новый сверхпрочный материал для космонавтики

ТАСС: в России разработали сверхпрочный ИК-прозрачный материал для космонавтики

Фото: Bill Ingalls - NASA / CNP / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские ученые из нижегородского Университета Лобачевского (ННГУ), Института химии высокочистых веществ РАН и Института прикладной физики РАН разработали новый сверхпрочный материал для использования в области космонавтики. Об этом со ссылкой на заведующего лабораторией оптических керамических материалов химического факультета ННГУ сообщает ТАСС.

Как уточняется, материал представляет собой композитную керамику. Для ее создания применяется уникальный метод микроволнового спекания. Ученые используют технологию без нагревательных элементов, при этом обеспечивая ультрабыстрый нагрев композита со скоростью более 100 градусов в минуту. Это позволяет получать чистый материал, а также обеспечивает пластичность атмосферы спекания. За счет СВЧ-нагрева операторы могут получать крупногабаритные изделия.

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Итоговый материал обладает прозрачностью в инфракрасном диапазоне и высокой прочностью композита оксидов магния и иттрия (MgO-Y2O3). По словам авторов, технология на данный момент не имеет аналогов в отечественной промышленности.

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Елена Апазиди
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