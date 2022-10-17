Автор законопроекта об отмене отсрочки для депутатов объяснил свою позицию

Депутат Миронов объяснил предложение отменить отсрочку членов Госдумы запросом общества

Отмена отсрочки от призыва по мобилизации для сенаторов и депутатов необходима для того, чтобы удовлетворить запрос общества на справедливость. Об этом «Ленте.ру» заявил глава фракции «Справедливой России», один из авторов законопроекта Сергей Миронов. Он добавил, что также считает необходимым призывать силовиков.

Законопроект об отмене отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации сенаторам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы внесли в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил Сергей Миронов в Telegram.

«Отмена отсрочки по частичной мобилизации для депутатов Госдумы и сенаторов позволит удовлетворить запрос общества на справедливость, — сказал политик. — Кроме того, считаем необходимым в первоочередном порядке призывать силовиков. К ним относятся сотрудники Росгвардии, МЧС, сотрудники Службы внешней разведки (СВР) и Федеральной службы охраны (ФСО), военной прокуратуры и военных следственных органов. Уверены, что это позволит усилить наши позиции на фронтах».

В пресс-службе фракции также добавили, что ожидают реакции на законопроект всех сопутствующих ведомств.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение ближайших двух недель. Глава государства уточнил, что 33 тысячи мобилизованных уже распределены по подразделениям. Еще 16 тысяч человек находятся в частях, которые привлекаются к выполнению боевых задач.