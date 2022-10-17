В Николаев прибыли иностранные наемники

WarGonzo: в Николаев прибывают французские наемники

На херсоно-николаевском направлении фронта замечены иностранные наемники. Об этом сообщается в Telegram-канале военного корреспондента Семена Пегова WarGonzo.

Пророссийские подпольные активисты в Николаевской области подтвердили эту информацию и отметили, что прибыло много французских военных. Большое скопление иностранцев отмечают в промышленной и портовой зонах Николаева. По словам Пегова, до этого там была слышна английская и польская речь, а теперь — французская.

17 октября пленный разведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) 92-й отдельной механизированной бригады Виктор Бережной рассказал, что не менее 100 боевиков так называемого иностранного легиона выполняли боевые задачи в Харьковской области.

По его словам, боевики из Польши, Италии, США, Великобритании и Канады группами по 20 человек выполняли задания в Балаклее, Семеновке, Шевченково, Купянске и Берестовом в Харьковской области. «Нам давалось задание прочистить путь, завести группу, подождать, пока она окопается, и уйти», — заявил разведчик, попавший в плен к военным Луганской народной республики (ЛНР) на сватовском направлении.