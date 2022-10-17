Российские войска отбили попытку ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Минобороны России заявило о пресечении попытки ВСУ прорвать оборону в Херсонской области

Российские войска пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на николаево-криворожском направлении в районе населенного пункта Брускинское в Херсонской области. Об этом в понедельник, 17 октября, журналистам заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что, отбив атаку противника, Вооруженные силы России уничтожили более 100 бойцов ВСУ, 13 бронемашин и восемь автомобилей.

Кроме того, была отражена попытка наступления тактической группы ВСУ в районе Стряповки в Донецкой народной республике. В результате противник потерял более 50 бойцов, шесть танков, две бронемашины, а также четыре пикапа.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации на Украине российские войска уничтожили 6610 единиц военной автомобильной спецтехники, 3484 орудия полевой артиллерии и миномета, 871 боевуюмашина реактивной системы залпового огня, 5855 бронемашин, 380 зенитных ракетных комплексов, 2256 беспилотных беспилотников, 323 самолета и 161 вертолет ВСУ.