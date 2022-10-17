Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:07, 17 октября 2022Экономика

Названа заработавшая на энергокризисе европейская страна

Выручка Норвегии от экспорта выросла на 66,5 процента в сентябре
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Bela Szandelszky / Reuters

Выручка Норвегии от экспорта взлетела на 66,5 процента в сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за роста цен на энергоресурсы. Об этом говорится в отчете Статистического управления королевства.

Выручка составила 217,8 миллиарда норвежских крон (около 20,5 миллиарда долларов). Положительное сальдо торгового баланса заработавшей на энергокризисе европейской страны в сентябре оказалось 122,4 миллиарда крон (11,5 миллиарда долларов). Это больше показателя 2021 года почти в два раза.

Котировки TTF1! от TradingView

«Рост стоимости экспорта в прошлом месяце обусловлен высокими ценами на нефть, газ, нефтепродукты, электроэнергию, рыбу и металлы, намного превысившими прошлогодний уровень», — назвала причины такой тенденции представитель ведомства Тереза Лёкен Вестре. За девять месяцев страна заработала 888,7 миллиарда крон (83,6 миллиарда долларов) на экспорте природного газа и 397,7 миллиарда крон (37,4 миллиарда долларов) на экспорте нефти.

Суммарно поступления оцениваются в 1,3 триллиона крон (121 миллиарда долларов). Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал Норвегию, обвинив ее в попытке нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России. В августе Норвегия отказалась продавать в Европу газ по цене ниже рыночной, о чем ее просили импортеры Евросоюза.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Евросоюз захотел ужесточить позицию по Китаю
В Москве при сортировке мусора были найдены человеческие останки
Армения объяснила наращивание сил на границе с Азербайджаном
Зарезавший российского хоккеиста в центре Москвы мужчина пойдет под суд
Турист на отдыхе отправился в магазин и очнулся в канаве с отрубленной ногой
Появилось фото протаранившего КамАЗ в российском регионе пассажирского поезда
Подсчитана польза продления семейной ипотеки
В США выразили опасения из-за передачи саудовцами оборонных технологий России
Опубликована карта районов Москвы по числу разыскиваемых уклонистов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.