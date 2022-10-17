Москалькова сообщила о конструктивном диалоге с омбудсменом Украины Лубинцом

Уполномоченная по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова рассказала о первой встрече с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом и конструктивном диалоге с ним. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, 17 октября.

В результате стороны договорились работать по обеспечению условий содержания пленных и дальнейшему их обмену, а также по защите прав гражданских лиц и установлению судеб пропавших без вести.

«Рада, что с обеих сторон достигнуто взаимопонимание и готовность идти навстречу друг другу, содействуя нашей главной миссии — защите прав человека», — заключила российский омбудсмен. По ее мнению, уполномоченные должны всегда быть вне политики и работать на благо граждан своих стран.

Ранее Минобороны России доложило, что в страну возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине. Уточнялось, что 72 человека из возвращенных — моряки. Процесс прошел при личном участии Москальковой.

