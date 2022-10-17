Саудовская Аравия заявили о ключевой роли королевства в сделке ОПЕК+

Король Саудовской Аравии заявил о ключевой роли государства в сделке ОПЕК+

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что государство сыграло ключевую роль в решении ОПЕК+ снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Эр-Рияд в рамках своей энергетической стратегии усердно работает над поддержанием стабильности и баланса мировых рынков нефти.

«Это отражено в его [королевства] ключевой роли в заключении и поддержании соглашения ОПЕК+», — сказал он.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. На фоне таких сообщений президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду.