Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
02:10, 17 октября 2022Экономика

Саудовская Аравия заявили о ключевой роли королевства в сделке ОПЕК+

Король Саудовской Аравии заявил о ключевой роли государства в сделке ОПЕК+

Фото: Handout / Reuters

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что государство сыграло ключевую роль в решении ОПЕК+ снизить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Эр-Рияд в рамках своей энергетической стратегии усердно работает над поддержанием стабильности и баланса мировых рынков нефти.

«Это отражено в его [королевства] ключевой роли в заключении и поддержании соглашения ОПЕК+», — сказал он.

5 октября ОПЕК+ приняла решение резко сократить добычу нефти с ноября текущего года. На фоне таких сообщений президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. Позднее из-за решения ОПЕК+ председатель комитета по иностранным делам сената Конгресса США Роберт Менендес подчеркнул, что Вашингтону следует приостановить продажу вооружений Эр-Рияду.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский призвал жителей Украины сократить потребление электричества
Восемь человек ранены в результате стрельбы возле университетского кампуса в США
В Британии предложили замену Лиз Трасс
Украина столкнулась с неожиданной проблемой из-за потери Херсонской области
Россиян предупредили о штрафах за хранение домашних заготовок
Восемь человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Турции
Москвичам напомнили о важности добавления углеводной пищи в рацион
Саудовская Аравия заявили о ключевой роли королевства в сделке ОПЕК+
Безработных россиян предложили привлекать на стройки
102-летняя женщина объехала мир и назвала свой секрет долголетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.