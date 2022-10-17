В Донецке маршрутный автобус и остановка попали под обстрел ВСУ

Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ остановки и маршрутки в Донецке

В Донецке под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали остановка общественного транспорта и маршрутный автобус, три человека ранены. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным штаба, под обстрел попал поселок Лидиевка в Кировском районе Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, сообщил, что в результате атаки пострадали два пассажира автобуса, ехавшего по маршруту №41.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб один человек. Кроме того, число пострадавших из-за обстрела ВСУ здания городской администрации Донецка выросло с двух до четырех.