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09:56, 17 октября 2022Россия

В Донецке маршрутный автобус и остановка попали под обстрел ВСУ

Штаб теробороны ДНР сообщил об обстреле ВСУ остановки и маршрутки в Донецке

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

В Донецке под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали остановка общественного транспорта и маршрутный автобус, три человека ранены. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

По данным штаба, под обстрел попал поселок Лидиевка в Кировском районе Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин, в свою очередь, сообщил, что в результате атаки пострадали два пассажира автобуса, ехавшего по маршруту №41.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка погиб один человек. Кроме того, число пострадавших из-за обстрела ВСУ здания городской администрации Донецка выросло с двух до четырех.

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Алевтина Запольская
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