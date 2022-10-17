Первую леди США освистали во время футбольного матча
Первую леди США Джилл Байден освистали во время футбольного матча
Супругу американского лидера Джилл Байден освистали во время футбольного матча команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, сообщает Fox News.
Первая леди США была избрана почетным капитаном команды Philadelphia Eagles. Однако, когда женщина вышла на поле для участия в церемонии открытия матча, на нее посыпались неодобрительные возгласы зрителей с трибун.
Отмечается, что Джилл Байден приняла участие в церемонии открытия в рамках программы Белого дома Cancer Moonshot, целью которой является разработка иммунотерапии рака на основе вакцин. На футбольном поле первую леди сопровождали онкобольные с семьями, а также те, кому удалось победить болезнь.
Ранее Джилл Байден подверглась критике за сравнение латиноамериканцев с тако.