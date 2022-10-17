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11:35, 17 октября 2022Мир

Первую леди США освистали во время футбольного матча

Первую леди США Джилл Байден освистали во время футбольного матча

Фото: Samuel Corum / Bloomberg / Getty Images

Супругу американского лидера Джилл Байден освистали во время футбольного матча команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, сообщает Fox News.

Первая леди США была избрана почетным капитаном команды Philadelphia Eagles. Однако, когда женщина вышла на поле для участия в церемонии открытия матча, на нее посыпались неодобрительные возгласы зрителей с трибун.

Отмечается, что Джилл Байден приняла участие в церемонии открытия в рамках программы Белого дома Cancer Moonshot, целью которой является разработка иммунотерапии рака на основе вакцин. На футбольном поле первую леди сопровождали онкобольные с семьями, а также те, кому удалось победить болезнь.

Ранее Джилл Байден подверглась критике за сравнение латиноамериканцев с тако.

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Варвара Кошечкина
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