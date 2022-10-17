Стало известно о переброске ВСУ на юг Украины

Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают войска и военную технику на юг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают войска и технику на юг страны, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова приводит РИА Новости.

«Сейчас мы получаем информацию, что к линии боевого соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях режим Зеленского перебрасывает боевиков ВСУ, прошедших спецподготовку в Польше и Британии, которые изначально должны были укомплектовать резервные корпуса, формируемые под Львовом», — рассказал Рогов.

Стало известно, что украинские военные перебрасывают танки и артиллерию в подразделения, расположенные в Николаевской и Днепропетровской областях, а также на подконтрольные Киеву части Запорожской и Херсонской областей. Рогов уверен, что киевские власти готовятся к полномасштабному наступлению.

«Попытка наступления может быть предпринята в ближайшие две недели, но мы готовы ее отразить», — отметил он.

Ранее сообщалось, что союзные силы отбили попытку массированного наступления ВСУ в районе городов Сватово и Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). По данным источника в силовых структурах, уничтожено 85-90 процентов наступающих колонн украинских сил.