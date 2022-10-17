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11:52, 17 октября 2022Россия

Российские подростки разгромили детскую площадку

В Рязани подростки разгромили детскую площадку

Фото: группа «Рязань» во ВКонтакте

В Рязани группа подростков разгромила детскую площадку. Об этом сообщается в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

На российских школьников пожаловались местные жители. «Разворотили детскую площадку. Когда увидели, что фотографирую, сразу разбежались. Это не дети, а варвары какие-то», — говорится в комментарии очевидца.

К посту пользователь прикрепил несколько кадров, на которых видны сломанные конструкции.

Фото: группа «Рязань» во ВКонтакте

В сентябре в Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел во дворе на улице Бисертская.

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Евгения Куликова
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