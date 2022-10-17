Российские подростки разгромили детскую площадку

В Рязани подростки разгромили детскую площадку

В Рязани группа подростков разгромила детскую площадку. Об этом сообщается в местной группе в соцсети «ВКонтакте».

На российских школьников пожаловались местные жители. «Разворотили детскую площадку. Когда увидели, что фотографирую, сразу разбежались. Это не дети, а варвары какие-то», — говорится в комментарии очевидца.

К посту пользователь прикрепил несколько кадров, на которых видны сломанные конструкции.

В сентябре в Екатеринбурге пьяный мужчина открыл стрельбу на детской площадке. Инцидент произошел во дворе на улице Бисертская.

