Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» рассказал о доме в рассрочку

Актер Роман Попов рассказал, что купил таунхаус в рассрочку за 14 миллионов рублей

Популярный юморист и звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Роман Попов рассказал, что в 2019 году купил таунхаус. Он не смог отдать всю сумму сразу и оформил дом в рассрочку. Об этом артист сообщил в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Актер купил недвижимость в ноябре 2019 года и в декабре 2021 года начал делать там ремонт. На данный момент работа поставлена на паузу до весны. Таунхаус обошелся Попову в 14 миллионов рублей, однако половину стоимости он заплатил сразу, а оставшиеся семь миллионов оформил в рассрочку на два года.

Дом актера площадью 330 квадратных метров находится в 6,5 километра от МКАДа. Он купил постройку в три этажа без отделки. На данный момент внутри провели коммуникации и начали устанавливать сантехнику.

Ранее российский актер Александр Мартынов, исполнявший роль Валентина Будейко в сериале «Универ», рассказал, что у него были проблемы с выплатой ипотеки во время пандемии коронавируса. Три месяца у него не было работы из-за отмены съемок и спектаклей, вследствие чего он стал проводить онлайн-тренинги по актерскому мастерству, а также взял деньги в долг.