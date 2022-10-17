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12:45, 17 октября 2022Россия

Минобороны раскрыло потери ВСУ на купянском направлении

Минобороны РФ: российские войска уничтожили 160 бойцов ВСУ на купянском направлении

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На купянском направлении российские войска нанесли поражение живой силе и военной технике 14-й и 92-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Песчаное, Ивановка и Берестовое Харьковской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В результате уничтожено около 160 украинских военнослужащих. По данным военного ведомства, также были уничтожены четыре боевых бронированных машины, два артиллерийских орудия, пикап и два автомобиля.

Ранее в Минобороны сообщили, что на лисичанском направлении ВСУ попытались атаковать российских военных, однако были отброшены, атака была отражена. Украинские войска пытались наступать в районе населенного пункта Стряповка и в боях с российскими военными потеряли свыше 50 бойцов.

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Сергей Истомин
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