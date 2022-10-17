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14:19, 17 октября 2022Интернет и СМИ

Москвичка показала повестку с ошибками и угрозой штрафами

Жительница Москвы показала повестку с ошибками и угрозой штрафами

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Жительница Москвы показала повестку с ошибками и угрозой штрафами.

15 октября в Telegram-канале «Осторожно, Москва», принадлежащем телеведущей Ксении Собчак, появилась публикация, где утверждается, что в Москве военкоматы рассылают гражданам повестки, в которых угрожают штрафом, принудительными работами и лишением свободы. В посте цитируется жительница столицы: «Сегодня в 7 утра обнаружила повестку, приклеенную к двери, адресована она моему мужу, который никогда не служил, военную кафедру не проходил, не медик, не военный».

Юридической силы представленный документ нести не может, поскольку, согласно российским законам, повестки не рассылаются и не «приклеиваются к дверям», а должны быть вручены лично в руки под роспись. В «повестке», фотография которой прикреплена к посту, не указаны дата и время явки в военкомат, должность вручившего, дата вручения и подпись оповещаемого, а сам «документ» содержит орфографические ошибки. Например, неправильно написано окончание в фразе «в течении». В данном случае верный вариант — «в течение», а слово «неявки» написано раздельно, хотя должно быть написано слитно.

Кроме того, стало известно, что в столице завершилась частичная мобилизация. Как рассказал мэр Сергей Собянин, Москва выполнила задачи по частичной мобилизации, в связи с чем пункты сбора мобилизованных закроются в понедельник, 17 октября, в 14:00.

Широкого охвата в российских СМИ публикация не получила, об этом написали лишь два портала: «Рамблер» и «КМБ Новости». При этом публикация распространилась в проукраинских Telegram-каналах, среди которых — канал «Украина Сейчас».

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Варвара Кошечкина
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