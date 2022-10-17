Выявлены польза и вред красного мяса для здоровья

Nature Medicine: ученые не нашли доказательств связи приема красного мяса и инсульта

Команда специалистов из Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) выявила пользу и вред красного мяса, распределив факторы по пятибалльной системе. Выводы работы представлены в журнале Nature Medicine.

Учеными был проведен метаанализ, включавший в себя 50 исследований, в которых приняли участие 4,6 миллиона человек из 34 стран. Взаимосвязи между употреблением большого количества красного необработанного мяса (например, стейка) и развитием инсульта присвоили лишь один балл, что означает, что «никаких доказательств найдено не было».

Корреляция между приемом красного мяса и раком толстой кишки, молочной железы, ишемической болезнью сердца и диабетом получила два балла. Такие обработанные продукты, как бекон, сосиски, колбасы и другие, были связаны с более высокой вероятностью различных заболеваний. В дальнейшем исследователи планируют предоставлять новые данные по другим продуктам и болезням.

В октябре бразильские эксперты опубликовали результаты работы по связи между вегетарианством и депрессией. Согласно полученным данным, у тех, кто не принимает в пищу мясо, эпизоды психического расстройства диагностируются в два раза чаще.