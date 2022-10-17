Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:53, 17 октября 2022Наука и техника

В России стартовало производство защищенного роутера

«Ростех» начал производство защищенных роутеров на процессоре «Байкал BE-T1000»

Фото: Rostec

«Ростех» начал производство защищенных роутеров. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

По словам представителей организации, устройство предназначено для создания защищенной информационной инфраструктуры. Девайс работает на процессоре «Байкал BE-T1000», ПО является полностью российской разработкой. «Качественное телекоммуникационное оборудование отечественного производства должно составлять основу ИТ-ландшафта российских компаний, как крупных, так и небольших», — прокомментировали старт производства в госкорпорации.

В отчете «Ростеха» говорится, что конструкция девайса позволяет подключить жесткий диск или модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных. Роутер предназначен для применения в организациях численностью до 50 человек.

«Роутеры отличаются большим количеством современных коммуникационных интерфейсов, как проводных, так и беспроводных, а также достаточной производительностью и энергоэффективностью», — сообщили во входящей в «Росэлектронику» АО «НПП «Исток» им. Шокина», специалисты которой занимаются разработкой устройства. В компании отметили, что уже выпустили две тысячи роутеров и до конца года запланировали произвести еще три тысячи единиц техники.

«Ростех» анонсировал отечественный роутер в начале апреля. Девайс базируется на процессоре «Байкал BE-T1000» и предназначен для защиты пользователей от DoS- и DDoS-атак.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Стали известны личности устроивших стрельбу на полигоне в Белгородской области
На Артура Смольянинова составили протокол за дискредитацию армии
Одна вещь стала модным трендом благодаря Макрону
Пожилую россиянку загрызла домашняя собака
Трихолог предупредила о риске потери волос осенью и зимой
Власти Австрии выступили против палаток для украинских беженцев
В Евросоюзе одобрили новый транш военной помощи Украине
У российских чиновников конфисковали имущество на два миллиарда долларов
Четыре страны отказались от участия в «Евровидении-2023»
Объявление в столичном пункте мобилизации о ее окончании попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.