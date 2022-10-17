В России стартовало производство защищенного роутера
«Ростех» начал производство защищенных роутеров. Об этом сообщается на сайте госкорпорации.
По словам представителей организации, устройство предназначено для создания защищенной информационной инфраструктуры. Девайс работает на процессоре «Байкал BE-T1000», ПО является полностью российской разработкой. «Качественное телекоммуникационное оборудование отечественного производства должно составлять основу ИТ-ландшафта российских компаний, как крупных, так и небольших», — прокомментировали старт производства в госкорпорации.
В отчете «Ростеха» говорится, что конструкция девайса позволяет подключить жесткий диск или модули расширения для получения дополнительных сетевых интерфейсов и функций передачи данных. Роутер предназначен для применения в организациях численностью до 50 человек.
«Роутеры отличаются большим количеством современных коммуникационных интерфейсов, как проводных, так и беспроводных, а также достаточной производительностью и энергоэффективностью», — сообщили во входящей в «Росэлектронику» АО «НПП «Исток» им. Шокина», специалисты которой занимаются разработкой устройства. В компании отметили, что уже выпустили две тысячи роутеров и до конца года запланировали произвести еще три тысячи единиц техники.
«Ростех» анонсировал отечественный роутер в начале апреля. Девайс базируется на процессоре «Байкал BE-T1000» и предназначен для защиты пользователей от DoS- и DDoS-атак.