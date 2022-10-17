Собчак дала совет мировым лидерам

Журналистка Собчак посоветовала мировым лидерам прислушаться к Йоде из «Звездных войн»

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак порекомендовала мировым лидерам прислушаться к магистру Йоде из фильма «Звездные войны». Такой совет она дала политикам на своей странице в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

«"Я ищу великого воина". — "А! Великого воина? Войны никого великим не делают! Ненависть — самый короткий путь к темной стороне" (…) Какой все-таки прекрасный‚ умный фильм! Всем мировым лидерам неплохо бы вместе собраться‚ сесть и послушать магистра Йоду», — написала она.

Журналистка сопроводила пост кадром из фильма, на котором изображен Йода. Собчак пояснила, что показывала картину своему сыну Платону.

Ранее Собчак пошутила над лидерами европейских стран. Журналистка сравнила приехавших на Украину президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Олафа Шольца и бывшего премьер-министра Италии Марио Драги с подростками из популярного мема.