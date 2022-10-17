Зеленский заявил об «очень тяжелых боях» в районах двух городов Украины

Президент Украины Зеленский заявил об очень тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «очень тяжелые бои» в районах двух городов — Соледара и Бахмута. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои», — сказал украинский лидер в своем вечернем видеообращении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после чего стало известно о пожарах. В Сумской области произошло аварийное отключение электричества.