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00:07, 17 октября 2022Бывший СССР

Зеленский заявил об «очень тяжелых боях» в районах двух городов Украины

Президент Украины Зеленский заявил об очень тяжелых боях в районах Соледара и Бахмута
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут «очень тяжелые бои» в районах двух городов — Соледара и Бахмута. Об этом в своем Telegram-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Ключевые горячие точки в Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои», — сказал украинский лидер в своем вечернем видеообращении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях объявили воздушную тревогу. Кроме того, украинские СМИ сообщали о звуках взрывов в Одессе и Николаеве, после чего стало известно о пожарах. В Сумской области произошло аварийное отключение электричества.

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Марина Совина
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