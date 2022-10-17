Стало известно о состоянии пережившей нападение львицы россиянки

«Балахнинская ЦРБ»: пережившая нападение львицы россиянка находится в сознании

Медики оказывают необходимую медицинскую помощь россиянке, которая пострадала при встрече с львицей в зоопарке в городе Балахне Нижегородской области. О ее состоянии «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на Балахнинскую ЦРБ.

Женщину доставили в Балахнинскую ЦРБ после нападения животного 13 октября. «Она получила тяжелую сочетанную травму и пребывала в состоянии травматического шока первой степени. Пациентке была незамедлительно проведена хирургическая операция. По состоянию на 17 октября пациентка находится в сознании, она переведена в травматологическое отделение больницы», — рассказали в ЦРБ.

13 октября сотрудница зоопарка зашла в вольер к двум львицам, чтобы провести уборку. В процессе выяснилось, что молодую львицу по кличке Милана забыли закрыть, и она вышла из домика, чтобы поиграть с человеком, но не рассчитала силы и нанесло женщине серьезные травмы. Прибывшие на место полицейские застрелили животное. По факту случившегося проводится проверка.

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