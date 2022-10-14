Львица решила поиграть с сотрудницей зоопарка и отправила ее в реанимацию

В Нижегородском зоопарке убили львицу, напавшую на сотрудницу

В зоопарке в городе Балахне, расположенном в Нижегородской области, молодая львица решила поиграть с уборщицей вольеров, не рассчитала силы и отправила ее в реанимацию. Как сообщает Telegram-канал 112, после нападения хищницу убили полицейские.

35-летняя сотрудница зоопарка по имени Галина зашла в вольер к двум львицам, чтобы сделать уборку. Перед этим хищников обычно запирают в домиках, чтобы они не напали на человека, но в тот раз женщина не проверила, закрыты ли засовы.

В процессе уборки выяснилось, что молодую львицу по кличке Милана забыли закрыть и она вышла из домика, заинтересовавшись Галиной. Животное хотело поиграть с человеком, но не рассчитало силы и нанесло сотруднице серьезные травмы. Увидев происходящее, коллеги с трудом отбили Галину у Миланы и вызвали скорую помощь.

Пострадавшую доставили в отделение реанимации, где ей оказали необходимую помощь. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили львицу. Проводится проверка зоопарка.

Работа с дикими животными требует повышенной ответственности и осторожности. Нередки случаи, когда из-за невнимательности сотрудников зоопарков страдают невинные животные.

Ранее сообщалось, что чиновники в городе Бурайда в Саудовской Аравии изъяли незаконно содержавшуюся львицу, которая убила сотрудника нелегального зверинца. Изъятых из зверинца животных переместили в центр передержки, где они находятся под наблюдением ветеринаров.