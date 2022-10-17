Пентагон начал искать варианты финансирования Starlink на Украине

Politico: Пентагон ищет варианты финансирования работы спутников Starlink на Украине

Пентагон начал искать различные варианты финансирования работы системы спутниковой связи Starlink на Украине, сообщает газета Politico.

По данным издания, средства на эти цели могут быть выделены из того же фонда, из которого производилось выделение финансов на поставки оружия Киеву. Один из источников рассказал, что Украина может направить подобный запрос в Европейское командование американских вооруженных сил в Штутгарте, которое занимается координацией официальных запросов о помощи Киеву.

Ранее замглавы комитета Госдумы по Дальнему Востоку Сергей Каргинов допустил, что предприниматель Илон Маск может продолжить поставлять спутники на Украину под давлением. Депутат выразил уверенность в том, что в США оказывают давление на решение Маска о поставках спутников.