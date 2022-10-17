Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:29, 17 октября 2022Экономика

Власти ответили на вопрос о росте налогов для россиян

Глава Минфина Силуанов: вопрос об увеличении налоговой нагрузки на россиян неактуален

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Глава Минфина Антон Силуанов ответил на вопрос о росте налоговой нагрузки для россиян, пишет РИА Новости. По его словам, эта мера неактуальна и время для нее «далеко не самое подходящее».

«Мы договорились о том, что будем прибегать к мерам увеличения налогов на население не то что в крайнем случае — вообще их трогать не будем. Поэтому мне кажется, что вопрос увеличения налоговой нагрузки сейчас на граждан неактуальный и время далеко не самое подходящее», — сказал Силуанов.

Министр финансов напомнил, что прогрессивная шкала по налогу на доходы физических лиц была введена для решения конкретной задачи — поддержка детей с редкими болезнями, требующих дорогостоящего лечения. По словам Силуанова, фонд «Круг добра», помогающий таким детям, в этом и следующем году и так соберет в два раза больше, чем планировалось — около 140 миллиардов рублей. Поэтому прогрессию увеличивать не будут — в Минфине считают, что «это имеет отрицательный эффект на доверие к действиям правительства, властей».

Материалы по теме:
«Действительно большая дыра» Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
«Действительно большая дыра»Газопровод «Северный поток» пострадал от мощных взрывов. Сможет ли Европа пережить зиму?
27 сентября 2022
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022

В начале октября Минэкономразвития заявило, что вошедшим в состав России Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям разрешат не платить в федеральный бюджет налог на прибыль в течение десяти лет. Их также на некоторое время освободят от уплаты налога на имущество и земельного налога.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Москве завершилась частичная мобилизация
Мужчина случайно застрелил женщину при охоте на кабана
В России стартовало производство защищенного роутера
В России раскрыли претендующие на туристический кешбэк категории граждан
Росгвардейцы поставили в боевой строй трофейный танк
В ЛНР объяснили мотивацию ВСУ
Ида Галич в купальнике рассказала о необычном графике работы
В Крыму призвали россиян не публиковать кадры с последствиями обстрелов
Собчак дала совет мировым лидерам
В Харькове заработало метро
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.