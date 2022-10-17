Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
07:00, 17 октября 2022Из жизни

Учительницу арестовали за секс со школьником на заднем сиденье автомобиля

Daily Star: в США 31-летнюю учительницу арестовали за секс с 17-летним подростком

Фото: Daily Star

В американском штате Огайо за сексуальные отношения с 17-летним школьником арестовали бывшую школьную учительницу, 31-летнюю Эшли Рисон. Об этом сообщает Daily Star.

Рисон уволилась из школы 3 мая 2021 года, в тот же день, когда в офис шерифа поступило сообщение о предполагаемом преступлении. По версии правоохранительных органов, в апреле прошлого года женщина восемь раз занималась сексом с подростком на заднем сиденье автомобиля.

В среду, 12 октября, Рисон признала себя виновной по обвинениям в интимной связи с пострадавшим без его согласия и сексуальном принуждении. «В дополнение к тому, что рассказал нам подросток, у нас есть записи разговоров, где обвиняемая многократно просит и умоляет его не сообщать о ней властям», — заявила помощник прокурора Линдси Шихан.

Материалы по теме:
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать» Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
21 августа 2018
«Эта травма со мной навсегда» Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
«Эта травма со мной навсегда»Юных американских пловчих десятилетиями насиловали тренеры сборной. Кто и зачем их покрывал?
14 июня 2020

Рисон грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Ожидается, что приговор будет вынесен 16 ноября. Женщину освободили под залог до решения суда, ее местоположение отслеживается с помощью GPS-устройства.

Ранее сообщалось, что бывшую учительницу католической школы из Австралии заподозрили в совращении несовершеннолетней ученицы спустя 25 лет после преступления. По версии обвинителей, преступления были совершены с мая 1997 по май 1999 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В Израиле захотели начать оказывать военную помощь Украине
В Киеве произошли взрывы
Сексолог рассказала о минусах отношений на расстоянии
48-летняя блогерша снялась в облегающем комбинезоне и удивила подписчиков
Учительницу арестовали за секс со школьником на заднем сиденье автомобиля
Билли Айлиш заметили на свидании с фронтменом The Neighbourhood
Япония захотела получить способность дольше воевать
Стали известны подробности об одном из самых молодежных храмов Москвы
ВСУ нанесли удары по критической инфраструктуре Запорожской АЭС
Воздушную тревогу объявили в столичном регионе Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.