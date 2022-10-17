Учительницу арестовали за секс со школьником на заднем сиденье автомобиля

Daily Star: в США 31-летнюю учительницу арестовали за секс с 17-летним подростком

В американском штате Огайо за сексуальные отношения с 17-летним школьником арестовали бывшую школьную учительницу, 31-летнюю Эшли Рисон. Об этом сообщает Daily Star.

Рисон уволилась из школы 3 мая 2021 года, в тот же день, когда в офис шерифа поступило сообщение о предполагаемом преступлении. По версии правоохранительных органов, в апреле прошлого года женщина восемь раз занималась сексом с подростком на заднем сиденье автомобиля.

В среду, 12 октября, Рисон признала себя виновной по обвинениям в интимной связи с пострадавшим без его согласия и сексуальном принуждении. «В дополнение к тому, что рассказал нам подросток, у нас есть записи разговоров, где обвиняемая многократно просит и умоляет его не сообщать о ней властям», — заявила помощник прокурора Линдси Шихан.

Рисон грозит тюремное заключение на срок до пяти лет. Ожидается, что приговор будет вынесен 16 ноября. Женщину освободили под залог до решения суда, ее местоположение отслеживается с помощью GPS-устройства.

Ранее сообщалось, что бывшую учительницу католической школы из Австралии заподозрили в совращении несовершеннолетней ученицы спустя 25 лет после преступления. По версии обвинителей, преступления были совершены с мая 1997 по май 1999 года.