На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

«Вести»: на территории всей Украины объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал украинского портала «Вести».

К публикации портала прикреплена карта страны, на которой видно, что во всех регионах действует сигнал сирены.

Позже Telegram-канал портала передал, что власти отменили воздушную тревогу во многих областях Украины. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Иваново-Франковской, Закарпатской, Винницкой и Николаевской областях.

Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры Киевской области в результате ракетных ударов. Помимо этого, глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры.