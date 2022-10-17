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09:34, 17 октября 2022Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

«Вести»: на территории всей Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал украинского портала «Вести».

К публикации портала прикреплена карта страны, на которой видно, что во всех регионах действует сигнал сирены.

Позже Telegram-канал портала передал, что власти отменили воздушную тревогу во многих областях Украины. Уточняется, что воздушная тревога объявлена в Ровенской, Львовской, Тернопольской, Иваново-Франковской, Закарпатской, Винницкой и Николаевской областях.

Ранее стало известно о повреждении критической инфраструктуры Киевской области в результате ракетных ударов. Помимо этого, глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры.

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Алевтина Запольская
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