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16:25, 17 октября 2022Ценности

Врач раскрыл способы избавиться от волос в ушах

Хирург Рон Чао заявил, что избавиться от волос в ушах можно с помощью электрической бритвы

Фото: Mark Paton / Unsplash

Доктор медицинских наук и хирург по пересадке волос Рон Чао раскрыл способы, с помощью которых можно избавиться от волос в ушах. Соответствующими размышлениями на данную тему он поделился с изданием Fatherly.

Растительность в ушах защищает слуховую систему человека от бактерий и грязи. С возрастом, особенно у мужчин, они становятся больше, длиннее и гуще, поясняет эксперт. Одной из причин данного процесса служит высокий уровень тестостерона. «Возможно, поэтому у многих молодых людей нет видимого роста волос в ушах, но они могут начать расти, становиться толще и заметно видимыми», — заявил врач.

По словам специалиста, в большинстве случаев избыток волос в ушах является частью старения человека. В то же время он предупредил, что иногда чрезмерная растительность может блокировать ушной канал, провоцируя появление инфекций. В связи с этим Чао рассказал о методах, которые помогут замедлить рост волос. Он посоветовал использовать электрическую бритву с насадкой, предназначенной специально для подобного вида стрижки.

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Помимо прочего, собеседник издания объяснил, что в борьбе с нежелательной растительностью можно прибегнуть к восковой или лазерной эпиляции, которая требует предварительной консультации у специалиста. Вдобавок Чао также выделил выщипывание волос пинцетом, но заявил о негативных последствиях. «Этот способ может привести к инфекции, вросшим волосам и повреждению уха», — заключил медик.

В сентябре дерматолог медицинского центра Векснера в штате Огайо Сьюзан Массик и доцент центра дерматологии Рутгерса в Нью-Джерси Синди Вассеф раскрыли причины роста волос на подбородке у женщин. По словам Массик, растительность на подбородке — это естественное явление. Причинами возникновения данного процесса могут послужить повышенный уровень тестостерона, генетическая предрасположенность и наличие синдрома поликистозных яичников.

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Мария Винар
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