Элджей раскритиковал перемены во внешности бывшей жены Ивлеевой

Рэпер Элджей обругал тонкие брови бывшей жены Анастасии Ивлеевой

Российский рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) раскритиковал перемены во внешности бывшей жены, телеведущей Анастасии Ивлеевой. Об этом последняя сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Блогерша опубликовала скриншот личных сообщений, в которых экс-супруг обругал ее тонкие брови. «Верните брови», — написал исполнитель в ответ на опубликованный знаменитостью новый снимок. «Дожили», — написала, в свою очередь, телеведущая.

Ранее в октябре Анастасия Ивлеева объяснила смены в своем имидже. Телезвезда рассказала, что похудела на пять килограммов, перестала пользоваться косметикой, отрастила волосы, и при этом на ее лице появились веснушки. Кроме того, по словам телеведущей, она оформила тонкие брови, поскольку они поднимают визуально веко.

Ивлеева официально объявила о расставании с Элджеем в августе 2021 года. Она призналась, что до сих пор любит рэпера, однако понимает, что их отношения становятся похожими на общение брата и сестры.