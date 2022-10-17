МИД ответил на обвинения в использовании виагры военными на Украине

МИД России: слова об использовании виагры российскими военными выходят за грань разумного

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отреагировали на заявления спецпредставителя генерального секретаря ООН по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта Прамилы Паттен об использовании российскими военными виагры для изнасилований на Украине. Официальный ответ ведомства опубликован на сайте МИД РФ.

Как заявила представитель министерства Мария Захарова, слова Паттен «выходят за грань разумного», и их невозможно комментировать серьезно.

Ее слова выходят за грань разумного. К тому же чиновница, очевидно, действует за пределами своего мандата и полномочий. При этом она не скрывает, что в суждениях опирается на обрывочные данные не признаваемой Россией "независимой международной комиссии по расследованию на Украине", которые, по ее же словам, проверить сложно. Иначе говоря, перед нами опять классическое "хайли лайкли", только на этот раз на уровне извращенной фантазии" Мария Захарова представитель МИД России

Сообщения об использовании вещества Захарова назвала «лживыми и провокационными», сравнив их с заявлениями СМИ во время ливийского кризиса в 2011 году. Так, по словам представителя МИД, Reuters в свое время писало, что «лояльные [ливийскому лидеру] Муаммару Каддафи войска практикуют изнасилования, для чего запасаются виагрой». Она отметила, что Запад использует «одни и те же лекала в своей гибридной войне».

Ранее Паттен в интервью AFP сообщила, что российским военным якобы специально выдают виагру, чтобы они через силу насиловали украинских женщин. Информация быстро распространилась в иностранных СМИ.

Обвинения в изнасилованиях

Ранее бывшая омбудсмен Украины по правам человека Людмила Денисова рассказала, что сочиняла фейки о многочисленных изнасилованиях российскими солдатами украинок — ради своей страны. Ее слова приводит телеканал «360».

Может я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию Людмила Денисова экс-омбудсмен Украины

Помимо этого, как рассказала Денисова, ее доклады о якобы зверствах ВС России на Украине помогали политикам вести эффективные диалоги в парламентах европейских стран. Как считает бывший омбудсмен, после таких обвинений Европейский союз соглашался поставлять новую военную помощь армии Украины.

Глава Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев пообещал добиться суда над Денисовой. Сообщение опубликовано в Telegram-канале российского ведовства.

Все равно впереди суды, и рано или поздно мы этого добьемся: подобных людей будем судить. Когда будут суды с документами, доказательствами, такие, как она, пойдут под суд, несмотря на свой статус якобы правозащитника Валерий Фадеев Глава СПЧ

Захарова, комментируя заявления Денисовой, назвала ее сексуально озабоченным провокатором и потребовала извинений от западных СМИ, публикующих фейки с ее слов. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале российского дипломата.

Она напомнила, что распространявшая сообщения о якобы изнасилованиях российскими военными украинских граждан экс-омбудсмен не привела ни одного доказательства своих слов.

А теперь вопрос: все те западные журналисты и СМИ, правочеловеки и общественники, которые ссылались на Денисову и поддерживали окровавленные краской перформансы бесноватых, собираются писать опровержения и извиняться? <…> Западные журналисты при ней работали пропагандистами Мария Захарова представитель МИД России

Наказание за фейки о российской армии

В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ).

В Уголовном кодексе появилась статья 207.3 «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Согласно ей, за это предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет или штраф до 1,5 миллиона рублей.

Нарушение закона с использованием служебного положения, из корыстного побуждения, а также по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды наказывается лишением свободы до 10 лет или штрафом до 5 миллионов рублей. В случае тяжких последствий наказание составит от 10 до 15 лет лишения свободы.