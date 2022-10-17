В России оценили вероятность демилитаризации Запорожской АЭС

Дипломат Воронцов заявил, что Россия исключает демилитаризацию ЗАЭС и периметра вокруг нее

Замглавы делегации России на заседании Первого комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН) Константин Воронцов заявил, что Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) не может оставаться без охраны. Его слова приводит РИА Новости

Дипломат напомнил, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал создать зону защиты эксплуатационной и физической ядерной безопасности вокруг ЗАЭС. Воронцов отметил, что Россия поддерживает эту инициативу «в принципиальном плане» и призывает утвердить ее параметры. Кроме того, Москва считает нужным полностью прекратить атаки на станцию на время переговоров.

«Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления вооруженных сил Украины», — подчеркнул он.

Воронцов добавил, что Запорожскую АЭС продолжают защищать российские подразделения Росгвардии.