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19:24, 17 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили о проведении учений с пусками зенитных ракет

РГВ проведет в Белоруссии учения с пусками зенитных управляемых ракет

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Региональная группировка войск (РГВ) проведет в Белоруссии тактические учения с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны республики Валерий Ревенко заявил в ходе брифинга для иностранных военных атташе, сообщает Telegram-канал ведомства.

Он отметил, что в рамках учений РГВ также отработает инженерное оборудование районов и рубежей, организацию связи и сохранение материально-технического обеспечения.

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Алевтина Запольская
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