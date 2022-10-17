В Белоруссии заявили о проведении учений с пусками зенитных ракет

РГВ проведет в Белоруссии учения с пусками зенитных управляемых ракет

Региональная группировка войск (РГВ) проведет в Белоруссии тактические учения с боевой стрельбой и пусками зенитных управляемых ракет. Об этом начальник департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны республики Валерий Ревенко заявил в ходе брифинга для иностранных военных атташе, сообщает Telegram-канал ведомства.

Он отметил, что в рамках учений РГВ также отработает инженерное оборудование районов и рубежей, организацию связи и сохранение материально-технического обеспечения.