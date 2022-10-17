Отправленным в новые регионы чиновникам пообещали приплатить

Отправленные в новые регионы России чиновники будут получать зарплаты в двойном размере

Российским чиновникам, которых отправляют работать в новых регионах страны, пообещали платить зарплаты в двойном размере. Это следует из опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации указа президента, пишет ТАСС.

Уточняется, что подобное решение принято для «повышения уровня социальной защищенности госслужащих, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области». Кроме непосредственного повышения зарплат чиновникам обещают еще и возмещение дополнительных расходов в 8,4 тысячи рублей за каждый день, что они находятся в командировке.

В целом с 1 октября оклады госслужащих повышены в 1,04 раза. На такую же величину выросли и зарплаты российских президента и премьер-министра. А работающим на новых территориях уже повышали зарплаты летом, выплаты идут из федерального бюджета.