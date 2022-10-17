Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:14, 17 октября 2022Экономика

Отправленным в новые регионы чиновникам пообещали приплатить

Отправленные в новые регионы России чиновники будут получать зарплаты в двойном размере

Фото: РИА Новости

Российским чиновникам, которых отправляют работать в новых регионах страны, пообещали платить зарплаты в двойном размере. Это следует из опубликованного в понедельник на официальном портале правовой информации указа президента, пишет ТАСС.

Уточняется, что подобное решение принято для «повышения уровня социальной защищенности госслужащих, командированных в Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области». Кроме непосредственного повышения зарплат чиновникам обещают еще и возмещение дополнительных расходов в 8,4 тысячи рублей за каждый день, что они находятся в командировке.

В целом с 1 октября оклады госслужащих повышены в 1,04 раза. На такую же величину выросли и зарплаты российских президента и премьер-министра. А работающим на новых территориях уже повышали зарплаты летом, выплаты идут из федерального бюджета.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны заявило о выполнении в Москве задач по мобилизации
Кокорин высказался о возможности вернуться в сборную России
В Китае в заявлениях Байдена увидели блеф
Трех сотрудников московского вуза отправили под стражу за помощь уклонистам
В чемодане туриста обнаружили живого аллигатора-альбиноса
В Белоруссии заявили о подготовке НАТО наступательных группировок в Прибалтике
Московский суд приговорил бывшего бойца спецназа ФСБ за двойное убийство
Отправленным в новые регионы чиновникам пообещали приплатить
Разработан новый сверхпрочный материал для космонавтики
Россиянина осудили на восемь лет колонии за покушение на убийство пожилой матери
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.