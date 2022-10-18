Названы три признака крадущих личные данные приложений

Facebook назвал требование сервисов авторизоваться через соцсети признаком вредоносности

Администрация Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) назвала три признака вредоносных приложений, передает издание The Mirror.

Специалисты соцсети выявили около 400 приложений, которые крадут логины и пароли от аккаунтов на платформе. Как отметили эксперты Facebook, такие вредоносные сервисы доступны в официальных маркетплейсах Google Play Store и App Store. Они предупредили, что подобные приложения могли скачать тысячи людей. «Когда пользователь устанавливает вредоносное приложение, оно запрашивает вход через Facebook, после чего крадет личные данные», — объяснили специалисты.

Среди признаков опасных приложений эксперты Facebook назвали требование сервисов авторизоваться через соцсети. «Например, с подозрением относитесь к программам для редактирования фото, которые требуют логин и пароль от Facebook перед их использованием», — отметили специалисты.

Об опасности приложений также могут свидетельствовать плохие отзывы и низкие оценки в магазинах приложений, заявили представители Facebook. Признаком того, что приложение вредоносно, также является несоответствие обещанных функций сервиса действительным до и после авторизации.

Ранее директор ООО «Центр КиберБезопасности» Вячеслав Демин заявил, что разрешения, которые пользователь смартфона устанавливает при загрузке мобильного приложения, могут нести риск. Он указал, что ряд таких разрешений позволяет собирать информацию о хозяине смартфона и получать доступ к хранящимся в устройстве данным.