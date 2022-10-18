В офисе Зеленского заявили о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к украинской противовоздушной обороне (ПВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали», — заявил чиновник.

По мнению Арестовича, атаки в таком режиме могут продолжаться в течение двух-трех месяцев.

Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России и призвал немедленно прекратить их. Ведомство заявило, что Москва использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

