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00:51, 18 октября 2022Россия

В офисе Зеленского заявили о найденном Россией «ключике» к ПВО Украины

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к ПВО Украины

Фото: Dmitry Grigoriev/ Globallookpress.com

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Россия нашла «ключик» к украинской противовоздушной обороне (ПВО). Его слова приводит РИА Новости.

«Они нашли ключик к нашей ПВО, и этот ключик заключается в том, чтобы заставить нас выстрелить весь ракетный запас, борясь с дронами, которых 2,4 тысячи штук зафрахтовали», — заявил чиновник.

По мнению Арестовича, атаки в таком режиме могут продолжаться в течение двух-трех месяцев.

Ранее МИД Украины обвинил Иран в поставках оружия России и призвал немедленно прекратить их. Ведомство заявило, что Москва использует для ударов по объектам критической инфраструктуры беспилотники иранского производства.

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Марина Совина
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