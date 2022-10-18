Сексолог назвала способ разнообразить интимную жизнь во время беременности

Сексолог Путинцева посоветовала делать фотосессии в стиле ню во время беременности

Во время беременности, если женщина чувствует себя хорошо, можно делать фотосессии в стиле ню, покупать красивое белье, чтобы сексуальная жизнь в период ожидания ребенка не угасала, посоветовала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она назвала и другие способы разнообразить интимную жизнь в этот период.

Путинцева напомнила, что жизнью беременной женщины управляют гормоны, а ее организм работает на то, чтобы выносить здорового ребенка. Поэтому у будущей матери либидо может то повышаться, то снижаться. А некоторые будущие отцы, по ее словам, бояться заниматься сексом из-за страха травмировать ребенка в животе жены. Некоторые не расстаются с этим страхом даже после объяснений, что ребенок надежно защищен околоплодными водами и пузырем, добавила сексолог.

Если процесс объяснений затягивается и дело не двигается с мертвой точки, то лучше найти альтернативные варианты получения удовольствия — игрушки, массаж и прочие. Но при этом важно сохранять контакт: обниматься, часто дарить друг другу поцелуи, объятия и слова любви Каролина Путинцева психолог-сексолог

На желании мужчины может сказываться и внешний вид женщины: если она сильно поправилась или перестала следить за собой, ленится делать депиляцию, вовремя мыть волосы, принимать душ. Если нет токсикоза и женщина чувствует себя хорошо, ей не стоит забывать о том, как она выглядит, считает Путинцева. Во время беременности можно делать красивые пикантные фотосессии, покупать сексуальное белье, чтобы игры для взрослых продолжались и на данном этапе жизни.

Психолог-сексолог напомнила, что до определенного срока беременности ограничений поз в сексе практически нет. Но по мере того, как будет расти живот, придется раз за разом искать удобные положения. Путинцева рекомендовала беременным и их мужьям чаще прибегать к позе, когда мужчина сзади, и к позе ложки, когда он и она лежат на боку, женщина спиной к мужчине.

Также, по словам Путинцевой, удобства добавит подушка для беременных, ведь с помощью нее можно принять максимально комфортное положение.

«Какими бы хорошими ни были отношения между мужем и женой, ни в коем случае не нужно идти через себя и заставлять себя заниматься сексом без желания. Это приравнивается к насилию, — категорично заявила психолог-сексолог. — В такой ситуации возможен поиск альтернативных вариантов, чтобы помочь своему мужчине получить удовольствие».

Ранее Путинцева рассказала о самых надежных методах женской контрацепции. Одним из них она назвала гормональный имплантат.