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13:25, 18 октября 2022Путешествия

Собравшаяся в отпуск няня случайно взяла с собой ребенка без ведома родителей

Блогерша рассказала, как в молодости по ошибке взяла ребенка соседей в Лондон

Кадр: @seenasyouasked / TikTok

Жительница Великобритании рассказала на видео в TikTok о случае из своей молодости, когда она по ошибке взяла с собой в отпуск соседского ребенка, без ведома его родителей. На ролик, ставший вирусным в сети, обратили внимание в The Sun.

По словам блогерши, когда ей было 20 лет, она подрабатывала няней у своих соседей, присматривая за двухлетним малышом в отсутствие родителей. Однажды мама мальчика попросила ее остаться с ребенком на ночь, так как ей надо было уехать. Девушка согласилась, однако предупредила, что собирается в отпуск утром следующего дня. По ее мнению, соседка поняла, что ребенок останется без присмотра, а поэтому не возражала, что сын отправится с няней на отдых.

Британка уехала с ребенком на неделю в Лондон. Блогерша призналась, что они хорошо провели вместе время и «здорово повеселились»: девушка водила воспитанника в зоопарк, также малыш очень хорошо спал в отеле и не плакал по ночам. У няни не было телефона и даже номера соседки, поэтому девушка отправила родителям мальчика несколько открыток по почте.

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Когда девушка вернулась, выяснилось, что она неправильно расценила слова соседки: на самом деле женщина имела в виду, что заберет сына утром. Тем не менее мама мальчика не злилась, и даже поблагодарила няню за прекрасную неделю отдыха.

В июне мать-одиночка отказалась брать сына с собой в отпуск и вызвала споры среди пользователей сети. Девушка объяснила, что не считает поездки с детьми «веселыми», так как не может расслабиться и выпить алкоголь, если рядом находится малыш.

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Дарья Рыбак
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