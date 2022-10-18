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18:38, 18 октября 2022Мир

НАТО анонсировало поставки Киеву средств борьбы с БПЛА

Столтенберг заявил, что НАТО поставит Киеву сотни станций активных помех для борьбы с БПЛА

Фото: Yves Herman / Reuters

НАТО поставит Киеву средства для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Новую военную помощь Украине анонсировал генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на Берлинском форуме внешней политики во вторник, 18 октября, передает ТАСС.

В частности, он заявил, что речь идет о сотнях станций активных помех. Столтенберг уточнил, что поставки ожидаются в ближайшие дни.

Ранее издание The Washington Post писало, что Россия договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в рамках которых российские войска впервые получат иранские баллистические ракеты класса «земля-земля» и партии беспилотников Mohajer-6 и Shahed-136. Последний называют дроном-камикадзе, они способны поражать цели на расстоянии свыше 2000 километров.

В октябре эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин предположил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2. По его данным, боезаряд новых БПЛА значительно больше, чем у локализованной версии иранских беспилотников «Герань-2».

В Кремле данные о закупке иранских беспилотников опровергали. Официальный представитель МИД России Мария Захарова утверждала, что указанная тема раздута американскими СМИ.

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Варвара Кошечкина
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