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16:27, 18 октября 2022Наука и техника

В лаборатории создали новый искусственный смертельный штамм COVID-19

BioRxiv: в Бостонской лаборатории создали новый смертельный штамм COVID-19

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Команда американских ученых из Бостонского университета создала в лаборатории новый искусственный штамм COVID-19, который убил 80 процентов подопытных в результате испытаний. Результаты работы опубликованы в архиве препринтов bioRxiv.

В ходе исследования специалисты выделили спайковый белок омикрона. Именно этот вариант считается одним из самых заразных из-за мутаций в шипах вируса. Этот образец скрестили с исходным диким штаммом, который впервые заразил человека в Ухане и положил начало пандемии.

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Многие ученые высказали свои опасения и раскритиковали исследование, считая, что опасные эксперименты над вирусами продолжаются в США, несмотря на то что подобные работы могли вызвать пандемию.

«Если мы хотим избежать следующей пандемии, вызванной лабораторными экспериментами, крайне важно усилить надзор за расширенными исследованиями потенциальных пандемических патогенов (ePPP, enhanced potential pandemic pathogen)», — сказал доктор Ричард Эбрайт из Университета Ратгерса в Нью-Брансуике в разговоре с DailyMail.

Полученный гибрид, получивший название омикрон S, при воздействии на лабораторных мышей вызывал тяжелое течение заболевания с летальностью в 80 процентов, в отличие от стандартного омикрон-штамма, который протекал легко и практически без смертельных исходов. Омикрон S производил в пять раз больше вирусных частиц, чем оригинальный вариант. Результаты свидетельствуют, что изменения в спайковом белке отвечают за инфекционность, а в других — за смертельность.

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Елена Апазиди
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