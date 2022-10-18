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08:33, 18 октября 2022Забота о себе

Раскрыты способы умерить тягу к еде

Times of India: раскрыты способы обуздать тягу к вредной пище

Фото: Luisa Brimble / Unsplash

Тяга к еде может возникать из-за эмоциональных потребностей и других триггеров, которым подчиняется наше тело. Издание Times of India раскрыло пять способов справиться с непреодолимым желанием съесть что-нибудь вкусное и высококалорийное.

Многие люди начинают есть, когда они слишком счастливы или наоборот, когда им грустно и скучно. Причиной этому служат нездоровые отношения с едой и собственными чувствами. Такую тягу к еде можно умерить, если понять, что стало триггером, каждый раз, когда появляется тяга, и находить альтернативные пути улучшить настроение или вознаградить себя чем-то другим вместо высококалорийной вкусной пищи.

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Вторая рекомендация — дать себе время на выбор. Каждый раз, когда хочется чего-нибудь вредное, стоит остановиться и задуматься, можно ли съесть что-то другое, из-за чего не будет мучить чувство вины. Надо дать себе время успокоиться и подумать, и тогда, вероятно, получится съесть горсть изюма вместо плитки шоколада.

Иногда тяга к определенной еде — это сигнал от организма о нехватке каких-либо элементов для здоровья. Когда внезапно захочется съесть пончик с джемом, возможно, организм таким образом пытается восполнить потребность в сахаре. В случае нехватки железа люди могут испытывать тягу к насыщенным железом продуктам, таким как говядина, а в крайних случаях — даже к несъедобным субстанциям, таким как грязь и мел.

Хронический стресс может влиять на уровень гормонов, которые отвечают за контроль над аппетитом. Чтобы справиться с этой проблемой, нужно воспользоваться альтернативными способами борьбы со стрессом: сходить погулять, послушать музыку, поговорить с коллегой или другом или спланировать развлечение на вечер.

Кроме того, важно высыпаться. Многие люди успешно справляются с тягой к еде в течение дня, но набрасываются на нее перед сном. Это может быть связано с плохим качеством сна. Желательно рано ложиться спать и просыпаться в одно и то же время. Кроме того, нужно избегать сидения за компьютером перед сном, и не есть по меньшей мере за два часа до отхода ко сну.

Ранее врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова порекомендовала любителям вредной еды пить больше воды. Это поможет обуздать тягу к сладкому и жирному.

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Алиса Дмитриева
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