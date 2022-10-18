Хозяин дома поджег занавеску в надежде выпроводить гостей

Syracuse: мужчина поджег занавеску для душа, чтобы выпроводить гостей

Житель американского города Сиракузы, штат Нью-Йорк, поджег занавеску для душа в своей квартире, чтобы выпроводить гостей. Об этом сообщает Syracuse.

Около 12 часов утра 39-летний Дэниел Харт захотел, чтобы находившиеся в его квартире люди ушли. Хозяин дома пошел в ванную комнату и поджег занавеску для душа при помощи зажигалки в надежде, что гости покинут квартиру. Занавеска упала на пол и продолжала гореть. Огонь затоптали прибывшие на место происшествия полицейские.

В результате произошедшего пол и дверной проем ванной комнаты были обожжены. Устроив поджог, Харт подверг опасности находившихся в квартире людей и других жителей здания: в доме насчитывается 13 квартир. Мужчине предъявили обвинение в поджоге. Он содержится в тюрьме под залогом в пять тысяч долларов (309,6 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что в американском городе Детройт, штат Мичиган, мужчина сжег магазин на автозаправке, так как ему отказались поменять купленную сигару, запах которой ему не понравился. Продавцу удалось эвакуироваться, он не пострадал.