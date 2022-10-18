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00:24, 19 октября 2022Мир

В США спрогнозировали долгое расследование взрывов на «Северных потоках»

Пресс-секретарь Белого дома: расследования взрывов на «Северных потоках» будут долгими

Фото: Danish Defense Ministry / Globallookpress.com

Власти США считают, что на расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток--2» потребуется много времени. Как заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сейчас Вашингтон не готов говорить о том, когда и чем закончится разбирательство. Ее слова приводит ТАСС.

Президент США Джо Байден ясно давал понять, что на трубопроводе, вероятнее всего, была совершена диверсия, напомнила Жан-Пьер. «Процесс потребует много времени, прежде, чем мы дойдем до конца. Так что я не хочу опережать результаты расследования», — добавила представительница Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о намерении западных стран обвинить российскую сторону во взрывах на газопроводах. По его словам, российские власти сожалеют о том, что расследование идет в закрытом режиме без взаимодействия с Москвой.

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Екатерина Подвигина
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