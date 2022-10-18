На Украине сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Днепропетровске

В офисе президента Украины сообщили о разрушении объекта инфраструктуры в Днепропетровске

В Днепропетровске в результате обстрела оказался разрушен большой объект энергетической инфраструктуры. Об этом заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в эфире Всеукраинского телемарафона.

Он предположил, что в городе возникнут сложности с энергоснабжением в пиковые часы вечером, и попросил население минимизировать использование электроэнергии в это время.

Ранее Тимошенко заявлял о ракетных ударах по объекту энергообеспечения в Киеве. Эту информацию подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко, уточнив, что прилет был зафиксирован в Деснянском районе города.