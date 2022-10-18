«Динамо» обыграло «Ростов» в матче Кубка России

«Динамо» победило «Ростов» со счетом 3:1 в матче Кубка России

Московское «Динамо» одержало победу над «Ростовом» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. На 44-й минуте счет открыл полузащитник москвичей Денис Макаров. На 55-й минуте нападающий Дмитрий Полоз реализовал пенальти и сравнял счет. На 79-й минуте вновь вывел «Динамо» вперед форвард Вячеслав Грулев. На 86-й минуте окончательный счет во встрече установил нападающий Федор Смолов.

Таким образом, после четырех матчей «Динамо» лидирует в турнирной таблице группы С, набрав семь очков. «Ростов» занимает третье место, имея в активе шесть очков.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Ростов» — с «Оренбургом». Обе встречи пройдут 8 ноября.