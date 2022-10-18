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05:05, 18 октября 2022Из жизни

Найдена самая тяжелая костная рыба в мире

Science Inter: рекордно тяжелая костная рыба найдена в Португалии

Фото: AtlanticNaturalist.org

Рекордную по весу костную рыбу обнаружили мертвой вблизи Азорского архипелага в Португалии. Об этом сообщает Science Inter.

Хосе Нуну Гомес-Перейра из Атлантической ассоциации натуралистов Португалии обнаружили тушу южной солнечной рыбы (Mola Alexandrini), которая плавала у берегов острова Фаял. Они смогли вытащить останки рыбы на берег, чтобы взвесить и измерить их, а также взяли у рыбы образец ДНК.

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Вес рыбы составил 2744 килограммов, что более чем на 400 килограммов превысило предыдущий рекорд. Длина — 325 сантиметров. Эта рыба побила мировой рекорд как самая тяжелая в мире костная рыба из когда-либо найденных. Отмечается, что бескостные рыбы могут весить больше.

Точная причина гибели рыбы не установлена. Рядом с ее головой специалисты обнаружили вмятину со следами красной краски, похожей на ту, которой красят кили лодок. Однако неизвестно, появилась ли эта отметина до гибели рыбы, или после.

Хрящевые рыбы, такие как китовая акула, могут весить более 20 тонн. Предыдущая обладательница титула «самая тяжелая костная рыба» также была южной солнечной рыбой. Она весила 2300 килограммов и была 272 сантиметра в длину. Ее обнаружили в 1996 году в японском городе Камогава.

Ранее сообщалось, что у побережья Великобритании рыбаки поймали огромного тунца длиной 2,82 метра и весом 408 килограммов. Это самая большая рыба в истории Уэльса.

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Алиса Дмитриева
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