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20:06, 18 октября 2022Бывший СССР

Грузия начала выполнять требования для вступления в ЕС

Парламент Грузии поддержал избрание генпрокурора на шесть лет по требованию ЕС

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Грузия начала выполнять требования для получения статуса кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), приняв новые поправки в конституцию. Голосование парламента транслировалось на сайте законодательного органа.

Парламент принял изменения в основной закон страны, которые предполагают избрание генерального прокурора по правилам, предъявленным Еврокомиссией. Законодательный орган поддержал утверждение генпрокурора сроком на шесть лет тремя пятыми голосов из 150 депутатов. Если депутаты не смогут выбрать прокурора в следующие два раза, то его назначат 76 голосами сроком на один год.

«126 [голосов] — за, ноль — против. Законопроект принят», — подвел итоги голосования председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.

В июне глава Евросовета Шарль Мишель подтвердил одобрение саммитом ЕС статуса кандидатов в члены Евросоюза для Украины и Молдавии. Грузия также подавала аналогичную заявку, но не смогла получить одобрение саммита. В свою очередь ЕС рекомендовал Грузии выполнить ряд поставленных условий.

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Алевтина Запольская
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