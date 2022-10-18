Бойцы ВСУ рассказали об отношении к ним в плену

РИА Новости: пленные бойцы ВСУ заявили о хорошем отношении к ним в России

Украинские военнопленные рассказали, как к ним относятся в плену в России. Слова бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит РИА Новости.

Пленные заявили, что к ним проявляют хорошее отношение и и кормят не хуже, чем дома, несмотря на заявления их командования, что не стоит сдаваться. «В плену отлично с нами обращались… Руки связали, конечно, но воду давали, в туалет ходили», — сообщил 40-летний Николай Швец из Черкасской области.

Швец подчеркнул, что его не били, не унижали и что «ребята попались хорошие». По его словам, он находится в плену четвертый день.

«Здесь кормят не хуже, чем у нас дома, тоже с тушенкой, мясом. А говорили [украинское командование], что в плен лучше не сдаваться. Потому что будут издеваться», — рассказал военный.

В свою очередь попавший в плен 47-летний Николай Дяченко из города Сумы также заявил о хорошем отношении к нему со стороны россиян. Он подтвердил, что его не били и давали ему воду. «Молодцы. Хорошо отнеслись очень», — заключил он.

Ранее пленные бойцы ВСУ рассказали о мобилизации на Украине практически всех подряд. По их словам, власти заметно ослабили требования к состоянию здоровья граждан.

