Аналитик высказался о будущем цен на газ в Европе

Аналитик Демидов заявил, что цены на газ в Европе могут упасть до 900 долларов

Цены на газ в Европе могут упасть до 900 долларов, такую оценку в разговоре с «Лентой.ру» дал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Он также подчеркнул, что данная ситуация является типичной: цены всегда падают в начале и в конце отопительного сезона.

Падение цен на газ в Европе резко ускорилось. Так, 17 октября, они опустились ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, а утром 18 октября упали ниже 1200 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

«Дело в том, что сейчас ЕС начинает увеличивать откачку газа из хранилищ, соответственно, внешние поступления уже перестают быть такими критичными, ведь у стран достаточно собственных запасов. В итоге закупка падает, падает и цена, — объяснил Демидов. — Это нормальная ситуация: цены всегда падают в начале отопительного сезона и в конце».

По словам аналитика, достаточно сложно угадать, до каких отметок подешевеет газ, поскольку текущая динамика цен не отвечает техническим параметрам. Тем не менее он предположил, что скоро энергоноситель будет стоить уже порядка 900 долларов.

«У цены есть срок падения — до конца октября-середины ноября. Потом в Европу придут холода, если, конечно, зима не окажется теплой, а с их наступлением увеличится выкачка из подземных хранилищ. Возрастет и необходимость их заполнения уже новым газом, соответственно, спрос вырастет, что повлечет и рост цен», — заключил Демидов.

В настоящее время страны Евросоюза готовят механизм по контролю за ценами на газ, который подразумевает установление максимальной динамической стоимости топлива. Предполагается, что такие меры позволят исключить спекулятивный рост цен и не помешают утвержденным ранее мерам экономии топлива.