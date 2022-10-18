В Новой Каховке сообщили о жертвах обстрела ВСУ
В результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) стадиона «Энергия» в Новой Каховке есть жертвы. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.
«Погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — заявили власти населенного пункта.
При атаке украинских военных также была повреждена трансформаторная подстанция стадиона, в частности, говорится об утечке трансформаторного масла. Бригада Херсоноблэнерго работает над устранением аварии.
«Это первый обстрел территории стадиона "Энергия" за все время боевых действий», — уточнило руководство города.
Ранее правительство России приняло решение помочь жителям Херсонской области переехать в другие регионы страны. Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что губернаторы принимающих регионов должны обеспечить необходимую помощь при переезде.