В Новой Каховке сообщили о жертвах обстрела ВСУ

Администрация Новой Каховки сообщила о двух жертвах обстрела ВСУ стадиона «Энергия»

В результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) стадиона «Энергия» в Новой Каховке есть жертвы. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

«Погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — заявили власти населенного пункта.

При атаке украинских военных также была повреждена трансформаторная подстанция стадиона, в частности, говорится об утечке трансформаторного масла. Бригада Херсоноблэнерго работает над устранением аварии.

«Это первый обстрел территории стадиона "Энергия" за все время боевых действий», — уточнило руководство города.

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