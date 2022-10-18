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15:02, 18 октября 2022Россия

В Новой Каховке сообщили о жертвах обстрела ВСУ

Администрация Новой Каховки сообщила о двух жертвах обстрела ВСУ стадиона «Энергия»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В результате ракетного обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) стадиона «Энергия» в Новой Каховке есть жертвы. Об этом сообщила городская администрация в Telegram-канале.

«Погибло два человека, один с осколочными ранениями доставлен в городскую больницу», — заявили власти населенного пункта.

При атаке украинских военных также была повреждена трансформаторная подстанция стадиона, в частности, говорится об утечке трансформаторного масла. Бригада Херсоноблэнерго работает над устранением аварии.

«Это первый обстрел территории стадиона "Энергия" за все время боевых действий», — уточнило руководство города.

Ранее правительство России приняло решение помочь жителям Херсонской области переехать в другие регионы страны. Вице-премьер Марат Хуснуллин объяснил, что губернаторы принимающих регионов должны обеспечить необходимую помощь при переезде.

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Алевтина Запольская
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