В Кабардино-Балкарии создали предприятие по разведению рыбы лососевых пород

В Майском районе Кабардино-Балкарии появилось новое предприятие по разведению рыбы

В Майском районе Кабардино-Балкарии создали новое предприятие по разведению рыбы лососевых пород. Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, рыбоводческий объект появился в станице Котляревская. Автором указанного проекта выступил бизнесмен из Тюменской области Руслан Цицкиев. По словам предпринимателя, его заинтересовали природные возможности республики. Отмечается, что объем частных инвестиций в проект — 150 миллионов рублей.

Согласно материалу, сначала экспертная группа провела исследования воды в населенном пункте и проанализировала иные факторы, после чего инициаторы приступили к активным действиям. Так, на предприятии установили восемь бассейнов и подающий воду канал длиной 300 метров. Кроме того, на территории продолжают строить бытовые и административные здания.

Известно, что икру, а также корм для рыбы собираются покупать в Турции, Иране и Южной Африке. В производстве планируют задействовать до полусотни человек.

В марте в Майском, Кабардино-Балкария, завершили капитальный ремонт детской поликлиники. Строители закончили капитальный ремонт педиатрического отделения Центральной районной больницы, в ходе которого в ней обновили все помещения и системы жизнеобеспечения. В частности, в учреждении появились открытая регистратура, удобная навигация, гардероб на первом этаже, а также парковка для колясок.

