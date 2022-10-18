Махачев рассказал о единственном поражении в карьере

Российский боец Махачев заявил, что понял свою ошибку в единственном поражении в карьере

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ислам Махачев в интервью YouTube-каналу UFC Russia рассказал о единственном поражении в карьере.

В своем втором поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в 2015 году Махачев уступил бразильцу Адриану Мартинсу. «У меня план был в голове, что я буду нападать на него все 15 минут. И даже если я устану, то он устанет намного больше. Потому что он возрастной. Это и плюс, он был намного опытней меня. И он поймал меня на встречном ударе», — поделился он. Махачев заявил, что уверенность помешала ему, но он понял свою ошибку.

23 октября Махачев проведет поединок с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Бой возглавит турнир UFC 280 в Абу-Даби. Спортсмены поспорят за вакантный титул чемпиона промоушена в легком весе.

Махачев провел в UFC 12 поединков, в которых одержал 11 побед (из них десять подряд). Всего за карьеру в MMA на его счету 22 победы.