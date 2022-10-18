В российском регионе часть мобилизованных отправили домой из-за нехватки мест

В Пермском крае часть мобилизованных отправили домой из-за нехватки мест на полигонах

В Пермском крае часть мобилизованных мужчин отправили домой, так как в пунктах сбора не хватало мест. Об этом сообщили в правительстве российского региона, пишет РБК.

«Действительно, по тем призванным жителям Пермского края, которых сегодня планировали отправить на обучение на Тоцкий полигон, поступил отбой по отправке от Минобороны до дополнительных указаний. Ситуацию под личный контроль взял губернатор Пермского края Дмитрий Махонин», — сообщили власти.

В правительстве добавили, что отправленные домой россияне «по-прежнему мобилизованные» и их могут послать на службу в любой момент.

Сообщения о проблемах с размещением мобилизованных в Пермском крае ранее появились в местных Telegram-каналах. Там заявляли, что мобилизованных несколько раз возили по разным пунктам сбора, где для них не нашлось мест.

На видеозаписи, опубликованной в канале «Пермь № 1», один из мобилизованных объясняет ситуацию с размещением: «Нас уже второй раз привозят в Пермь, второй раз пытаются вернуть обратно. Говорят, какие-то форс-мажоры. Сейчас будем сидеть в поле, чтобы что-то решилось, мы все устали от этого».

Ранее президент России Владимир Путин поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации. По его словам, нужно разбираться отдельно в каждом конкретном случае и вернуть домой мобилизованных по ошибке граждан.